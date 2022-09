Giulia Stabile è incinta? No, si tratta di una fake news che ogni tanto torna a tenere banco in rete e sui social. C’è confusione quando si parla dell’ex Amici di Maria De Filippi in dolce attesa. Effettivamente si tratta di una ragazza di nome Giulia ma non è la Stabile la Giulia incinta.

Giulia Stabile ha vinto Amici nell’edizione numero 20, in onda tra il 2020 e il 2021, dunque non la scorsa ma due edizioni fa. Consegnò la coppa nelle mani di Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione e suo successore sul gradino più alto del podio di Amici.

Giulia Stabile ha fatto chiacchierare molto sin dal suo ingresso nella scuola Mediaset, non solo per la sua risata fragorosa e per la sua simpatia spiccata ma anche per la storia d’amore con il cantante Sangiovanni, che era nella sua stessa edizione. Tra i due, l’amore è sbocciato sui banchi di scuola ma è proseguito anche oltre al punto da arrivare alla notizia di una presunta gravidanza di Giulia.

Ma Giulia Stabile non è incinta. Nonostante tra i due l’amore sia proseguito a riflettori spenti, non c’è mai stata l’intenzione concreta di mettere su famiglia. La notizia era già stata etichettata come fake diversi mesi fa ma ora torna a tenere banco in rete con l’avvio della nuova edizione di Amici.

Giulia Stabile incinta? La verità sull’ex Amici in dolce attesa

Quella su Giulia Stabile incinta è una bufala vera e propria ma è un’altra la Giulia incinta, ex di Amici. Si tratta di Giulia Pauselli, che ha appena partorito. Il papà è un altro volto noto di Amici: il ballerino Marcello Sacchetta. La coppia ha messo al mondo Romeo Maria alla fine del mese di agosto, condividendo le prime immagini del bimbo sui social.