Problemi del tutto inaspettati per gli utenti che hanno deciso di puntare da subito sui nuovi iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max, considerando il fatto che l’aggiornamento iOS 16.1, tramite la beta preliminare, presenta un bug non preventivabile. Al di là dei plus che potremo toccare con mano con il pacchetto software, appena disponibile la versione stabile e definitiva, occorre andare oltre i plus che abbiamo evidenziato durante il weekend con altri articoli. In questo modo, eviteremo di andare incontro a brutte sorprese.

Quali problemi sono emersi con il nuovo aggiornamento iOS 16.1 a bordo dei vari iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max

Allo stato attuale, quali problemi sono stati portati alla luce da coloro che hanno avuto modo di testare il nuovo aggiornamento iOS 16.1? Chi si ritrova con modelli appena lanciati sul mercato, come nel caso dei tanto attesi iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max, deve tenere a mente quanto riportato da MacRumors. A detta della fonte, la versione beta di iOS 16.1 impedisce al GPS di funzionare correttamente sui dispositivi, citando a tal proposito le lamentele di molti utenti.

Cosa fare al cospetto di questo disservizio? Chi si ritrova con un iPhone 14 Pro ed ha già installato la versione beta di iOS 16.1, dovrà per forza di cose eseguire il downgrade a iOS 16.0.1 o attendere che una successiva versione beta di iOS 16.1 risolva il problema per ripristinare la funzionalità GPS. Anche perché, al momento, da Apple non arrivano ancora riscontri ufficiali sotto questo punto di vista.

Staremo a vedere se dalla mela morsicata arriverà o meno un upgrade correttivo e repentino, in modo da mettersi alle spalle i problemi riscontrati con la prima beta dell’aggiornamento iOS 16.1 per iPhone 14 Pro. Avete già provato il pacchetto software in questione?