Dopo giorni e giorni di rumors, ecco che arriva la conferma ufficiale dell’addio di una delle coppie storiche di Uomini e donne ovvero quella formata da Eugenio Colombro e Francesca del Taglia. Era l’aprile del 2013 quando il bel tronista, contro ogni pronostico, scelse la giunonica e appariscente corteggiatrice, e da allora i due hanno fatto sognare i fan annunciando più volte le possibili nozze ma, soprattutto, mettendo al mondo i loro figli.

La turbolenza è arrivata in questi ultimi due anni. I due hanno parlato di una crisi alla fine del 2021 ma poi una foto nel periodo natalizio sembrava aver spazzato via tutto fino a qualche settimana fa. Gli scatti social ‘separati’ avevano già messo la pulce all’orecchio dei fan della storia coppia di Uomini e donne ma solo in queste ultime ore è arrivata la conferma ufficiale con tanto di attacchi, polemiche e accuse.

Proprio Eugenio Colombo ha preso la parola sui social annunciando in una storia su Instagram la fine della sua relazione con la sua compagna e tutto per via di un tradimento ai suoi danni. Il dj ha spiegato che la crisi è reale e che il loro viaggio in Grecia (già programmato per lavoro) avrebbe potuto sistemare le cose ma non è stato così visto che Francesca del Taglia ha pensato bene di consolarsi con un altro uomo appena rientrati in città e durante un periodo complicato per via della malattia del loro cagnolino.

Lui si è detto schifato sui social ma Francesca del Taglia ha risposto a tono dicendo che lei preferisce lavare i panni sporchi in famiglia. Scrive lui: “Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma…Sono veramente schifato”. Come andrà a finire?