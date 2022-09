I Samsung Galaxy Watch 5 sono realtà ormai da poco più di mese, ma questo non deve distogliere l’attenzione dal suo predecessore, il Samsung Galaxy Watch 4, che ha ancora molto da offrire ed è attualmente reperibile ad un prezzo imbattibile. Il wereable è adesso disponibile su Amazon al prezzo di 160,29 euro, peraltro nel modello Bluetooth da 44mm. La consegna senza costi aggiuntivi per gli abbonati Prime (reso gratuito) è prevista per giovedì 22 settembre (ordinando entro poche ore).

Il Samsung Galaxy Watch 4 è venduto e spedito dall’e-commerce, senza l’intercessione di venditori terzi. Parliamo di un prodotto ‘Amazon’s Choice’, un’ulteriore garanzia dell’affidabilità estrema di questa offerta, che vi consigliamo fortemente di non lasciarvi scappare (difficilmente è stato reso disponibile il prodotto a questo prezzo nella modalità che vi abbiamo descritto poc’anzi, ovvero venduto e spedito da Amazon e non da terze parti, cosa che per molti rappresenta una discriminante decisiva nella scelta finale d’acquisto). L’indossabile è capace di eseguire un po’ tutte le funzioni che di più si richiedono alla categoria: non sembra proprio mancargli niente, a parte il fatto di non essere più il top di gamma del segmento da parte del produttore asiatico (cosa che, a nostro avviso, non dovrebbe frenarvi dall’acquisto).

Lo sconto applicato è pari al 46% del prezzo di listino, motivo per il quale sarebbe proprio il caso affondare il colpo senza pensarci due volte. Non lasciatevi ingannare dal fatto che non si parla più del top di gamma in carica: come detto, il Samsung Galaxy Watch 4 è ancora un prodotto su cui vale la pena investire i propri soldi, soprattutto dinanzi a simili proposte. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

