Quello di Renato Zero a Verissimo è un felice ritorno. Il cantautore romano non è presente in studio, ma riesce ad incantare lo studio di Silvia Toffanin anche in collegamento dal suo camerino.

Il re dei sorcini sta per tornare sul palco con una vera e propria residency al Circo Massimo, casa sua, con lo spettacolo Zerosettanta, location nella quale si esibirà per la prima volta. Per Renato Zero è un periodo di grande fermento, e sul palco sarà un uomo nuovo.

Nuovo, ma malinconico: in studio viene ricordata Raffaella Carrà con la quale ha condiviso tanti spettacoli, uno dei quali tratto dallo spettacolo Raffaella Carrà Show del 1988. Con la scomparsa della showgirl e cantante più amata degli italiani, Renato Zero ha perso un pezzo della sua vita. Un secondo pezzo, in verità, perché la Carrà ci ha lasciati poco tempo dopo Gigi Proietti.

Renato ricorda entrambi con grande affetto:

“Quando viene a mancare una persona con la quale hai un attaccamento così forte, con la quale condividi quella sintonia, è una perdita incolmabile. Gigi Proietti e Raffaella sono scomparsi a poca distanza l’uno dall’altra. A me rimane questa grande bellezza, il vantaggio di aver vissuto con lei momenti incredibili. Io intendo proteggere la loro assenza: quando si vede Renato Zero cerco di far vedere un po’ di Proietti e un po’ di Raffaella”.

Si commuove, Renato Zero, mentre pronuncia queste parole. Silvia Toffanin lo riporta al presente e celebra l’imminenza degli spettacoli al Circo Massimo, uno show con il quale celebra la sua carriera straordinaria insieme al suo pubblico di affezionati e fedeli.

La compostezza di Renato Zero rimane, sia mentre ricorda il dolore della scomparsa di due amici importantissimi, sia quando si sente euforico nel pensare al suo ritorno sul palco: un artista che ama la provocazione e rifiuta ogni convenzione, come ha sempre fatto e ha sempre insegnato ai suoi fan.

