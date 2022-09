Sembrano esserci problemi con gli iPhone 14 e le applicazioni FaceTime e iMessage, almeno secondo i recenti rapporti trapelati in Rete. I primi modelli stanno arrivando nelle case degli acquirenti, molti altri, invece, sono ancora in attesa di riceverli o di comprarli. I problemi degli iPhone 14 con le applicazioni FaceTime e iMessage pare siano già in fase di risoluzione attraverso un aggiornamento correttivo.

L’azienda californiana ha da poco pubblicato un documento in cui fa sapere che, nonostante siano tanti gli iPhone 14 a presentare tale disturbo, è già in rilascio un upgrade capace di appianare la situazione in maniera definitiva (cosa che dovrebbe far tirare un sospiro di sollievo). Parliamo, per farvela breve, di un bug che impedisce agli utenti di effettuare chiamate e di mandare o ricevere messaggi attraverso le applicazioni FaceTime e iMessage (in quest’ultimo caso sembra che sia stata scambiata la visualizzazione di bolle verdi nelle conversazioni di chat di iMessage in luogo di quelle blu, creando confusione anche con i numeri in rubrica ed un disguido non di poco conto per gli utilizzatori).

Al netto dei problemi manifestati dagli iPhone 14 con le applicazioni FaceTime e iMessage, l’OEM statunitense ha fatto sapere che presto verrà rilasciato un aggiornamento che metterà a tacere tutto in poco tempo (non sappiamo ancora dirvi quando, ma dubitiamo non ci vorrà troppo). In altre parole, se pensavate di comprare i melafonini di ultima generazione probabilmente non dovrebbero essere questi disturbi a frenarvi (forse un po’ di più il prezzo, cosa che per qualcuno potrebbe comunque non essere un deterrente). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com