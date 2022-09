Tocca a Milan-Napoli chiudere la prima parte della stagione. Il campionato sprint iniziato a Ferragosto si ferma per far spazio alle Nazionali. Ma prima di affidare i calciatori ai rispettivi CT, la Serie A mette in scena la partita più bella ed importante: Milan-Napoli. Il confronto del Meazza (ore 20.45) sarà seguito in tutto il mondo. La sfida Milan-Napoli rappresenta l’eccellenza attuale del calcio italiano (leggi di più)

Siamo alla fase iniziale del campionato. Milan-Napoli non potrà esser decisiva per il tricolore, ma certamente sarà per molti aspetti determinante rispetto alla stagione delle due rivali oltre che per la pesantezza dei punti in palio anche per l’autostima dei singoli e del collettivo.

Possiamo pronosticare che Milan-Napoli vedrà in campo la vincitrice del prossimo scudetto. Ma è appunto un pronostico che la realtà dei risultati potrebbe confutare. Quello che invece non si può confutare sono una serie di valutazioni che portano ad indicare in Milan-Napoli le due formazioni attualmente guida del calcio italiano.

Milan-Napoli sono stati i club più abili a gestire la delicata stagione dei rinnovi. Il Milan ha saputo congedare Donnarumma , il Napoli ha saluto Mertens, Insigne, Koulibaly abbassando il monte ingaggi ed i costi aziendali (partita questa invero vinta da De Laurentiis rispetto a Maldini). Queste importanti manovre aziendali ed economiche non hanno compromesso la competitività di Milan-Napoli. Il Milan si fregia dello scudetto che punta a rivincere. Il Napoli è candidata autorevolissima al tricolore.

Per questo motivo la sfida Milan-Napoli è il top attuale del calcio italiano. Un intreccio di storie, di ambizioni, di destini che si consumeranno nei cento e più minuti di una gara che si annuncia all’ultimo respiro. Peccato che in campo non ci siano due punte di diamante come Leao ed Osimhen; per quale delle due sarà un vantaggio ? Lo scopriremo solo vivendo Milan-Napoli

