Matt Smith conquista la platea (e Jimmy Fallon) al The Tonight Snow mostrando di saper parlare in perfetto Alto Valyriano, la lingua usata in House of the Dragon da Daemon e Rhaenyra per comunicare tra loro. L’attore inglese, noto per aver interpretato l’Undicesimo Dottore in Doctor Who e il Principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown, è stato il mattatore della serata al programma di Fallon.

Durante la sua ospitata, Matt Smith ha mostrato a tutti il suo impeccabile accento valyriano, una sorta di dialetto arcaico (corrispondente al nostro latino) che veniva utilizzato in contesti formali. Con la sua spigliatezza, l’attore ha convinto i presenti su quanto fosse realmente nato per la parte del Principe Daemon Targaryen. Parlando del ruolo e dell’allenamento a cui si è dovuto sottoporre, Jimmy Fallon gli ha chiesto a proposito della lingua che ha dovuto imparare.

Quindi Smith gli ha risposto in Alto Valyriano, lasciando il pubblico e il conduttore stesso a bocca aperta. “Ho appena detto: Jimmy hai degli occhi bellissimi”, “Puoi insegnarmi a dirlo?”, “Ma certo”. E quindi l’attore gli ha pronunciato la frase che Fallon ha poi ripetuto in maniera convincente. “Bravo, Jimmy, è un buon inizio!”. ha poi commentato divertito la star di House of the Dragon. I due hanno poi continuato con un altro scambio di battute in lingua valyriana, con Fallon che ripeteva alla perfezione le parole di Smith. “Che cosa ho appena detto?”, ha poi chiesto il conduttore spaesato e sorpreso. “Vuol dire: ‘Un giorno questa sedia sarà mia’”, ha infine risposto l’attore.

Matt Smith ha poi discusso con Fallon a proposito del suo personaggio, dimostrando di essersi preparatissimo sull’universo di House of the Dragon, e quindi de Il Trono di Spade.

Potete guardare il video completo qui di seguito:

