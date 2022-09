La maratona di Lolita Lobosco continua e dopo gli appuntamenti macina ascolti della scorsa settimana, anche oggi e domani la bella Luisa Ranieri occuperà il prime time di Rai1. In molti hanno gridato allo scandalo per via della decisione di piazzare le repliche in prima serata all’inizio della nuova stagione ma non si poteva fare altrimenti alla luce del fatto che le elezioni politiche si avvicinano a grandi passi e lo scontro politico focalizzerà l’attenzione di tutti (o quasi).

i fan di Lolita Lobosco potranno godersi il gran finale della prima stagione in attesa degli episodi della seconda che vedremo nei prossimi mesi e che sono stati girati proprio in questi giorni, come andrà a finire per la sexy protagonista della serie?

Nell’ultimo episodio dal titolo ‘Gioco pericoloso‘, dopo aver presa parte ad una cena con ex compagni di scuola, Lolita viene informata da Forte della morte di Vittorio, caduto oltre un parapetto mentre stava rincasando. La prima cosa da fare è accertarsi se si tratti di omicidio o suicidio ma questa non è l’unica cosa che impensierisce la protagonista. Jacovella, infatti, la informa di aver archiviato l’indagine sulla morte di suo padre perché ricevette pressioni dal magistrato, cosa è successo davvero?

La risposta arriverà, in parte, domani sera, con la replica del finale di Lolita Lobosco ma poi i fan dovranno attendere qualche mese (molto probabilmente la primavera) per conoscere il seguito. Il successo ottenuto in queste settimane con le repliche fa ben sperare i fan che adesso attendono con ansia la seconda stagione convinti che, per forza di cose, ce ne debba essere una terza, sarà davvero così?

Lolita Lobosco andrà in onda anche oggi, 18 settembre, su Rai1 con l’episodio dal titolo Spaghetti all’assassina: