Sappiamo come ormai WhatsApp sia in costante evoluzione per consentire agli utenti una comunicazione sempre più semplice e completa con i propri contatti. Ci sono notevoli aggiornamenti a riguardo e tra quelli più utili non poteva mancare di certo la funzione di cancellazione di un messaggio inviato. Spesso può capitare di inviare un messaggio ad una persona sbagliata, un errore dovuto a distrazione o ad un qualsiasi altro fattore, sta di fatto che si ha modo di rimediare e cancellarlo senza alcun problema.

Cosa dobbiamo sapere per chi vuole cancellare messaggio WhatsApp dopo più di due giorni

Altri spunti, dunque, dopo quelli condivisi nei giorni scorsi. Questo tipo di funzione può essere però messa in atto in determinate tempistiche. Prima di quest’ultimo aggiornamento WhatsApp, il tempo che un utente aveva a disposizione per cancellare qualcosa in una conversazione (per tutti e non solo per te) era di 1 ora 8 minuti e 16 secondi. Un’immagine, un messaggio, un audio, un file, poteva essere cancellato solo in quest’arco temporale.

Ovviamente è scontato dire come tutto non abbia tanto senso se il destinatario legge il messaggio prima della scadenza di quest’orario. Se sappiamo che l’interlocutore non è una persona molto attiva su WhatsApp e che tende a rispondere ad un messaggio dopo tanto tempo, sicuramente questa funzione relativa alla cancellazione di un messaggio è molto utile. Come detto in precedenza c’è stato un update che darà modo di poter cancellare il messaggio anche dopo il tempo prima descritto.

Con il nuovo aggiornamento si potrà cancellare un messaggio inviato anche dopo due giorni e mezzo, un lasso di tempo davvero importante che vi renderà ancora più padroni di ciò che scrivete. Alle volte si decide di attuare questa cancellazione anche per evitare che poi l’altra persona possa ad esempio avere delle prove contro di noi, ci sono insomma diverse motivazioni che possono spingere un utente a cancellare un messaggio inviato. Ora lo si potrà fare entro due giorni e mezzo dall’invio e quello che bisogna fare è entrare nella chat di riferimento e tenere premuto sul messaggio che si intende cancellare. Si apriranno diverse opzioni tra cui quella di eliminazione, con la specifica “per me”, “per tutti”.

