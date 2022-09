Il revival di Dynasty sembra aver fatto il suo tempo: dopo il finale della stagione 5 trasmesso il 16 settembre negli Stati Uniti e il mancato rinnovo da parte di The CW, la serie pare destinata ad essere archiviata, nonostante il buon riscontro ottenuto in streaming su Netflix, molto più che nella programmazione generalista.

Lo showrunner del revival di Dynasty, Josh Reims ha riflettuto su quanto la distribuzione in streaming abbia influito sulla popolarità del format: sin dalla sua prima stagione, che ha debuttato nel 2018, la soap è stata inserita nel catalogo di Netflix diventando nota ben oltre gli Stati Uniti. Agli ascolti deludenti su CW, hanno fatto da contraltare i buoni risultati in streaming, ma ciò non è bastato.

Il revival di Dynasty non è stato infatti rinnovato per una sesta stagione da CW: parlando a Deadline, Reims sottolinea come non sia stata affatto una questione di ratings, considerati gli ascolti a livello internazionale.

È divertente perché è il primo show in cui non c’è mai stata, letteralmente, alcuna discussione sugli ascolti, il che è stato fantastico. Nella seconda stagione, abbiamo girato a Parigi e alcuni attori sono tornati e hanno detto che era pazzesco perché la gente si è presentata sul set e li ha riconosciuti per le strade. È stato allora che ci siamo resi conto che a livello internazionale c’è un’enorme base di fan. Quindi, quando i risultati di Netflix sono usciti e hanno mostrato in quali paesi eravamo i numeri uno, ci siamo resi conto: “oh, questo è un progetto che va molto oltre la semplice CW”, il che è stato positivo.

Eppure il revival di Dynasty non sembra destinato a proseguire con una stagione 6. Come spesso accade in queste occasioni – si vedano i casi di Sense8, Sanditon o Lucifer, ad esempio – i fan si sono mobilitati con una petizione online per chiedere di salvare la serie dalla cancellazione. In questo caso specifico, si sono rivolti a Netflix perché subentri nella produzione e ne realizzi almeno un’altra stagione, come accaduto di recente con Manifest. La richiesta è stata spinta sui social con l’hashtag #SaveDynasty, ma per ora non pare vi siano piani di salvataggio da parte di Netflix.

