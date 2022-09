Si parla molto in queste ore dei server Fortnite, fermati anche qui in Italia questa domenica mattina in vista dell’arrivo sulla scena della tanto attesa Stagione 4. Insomma, aggiornamento ormai alle porte e season che porterà con sé diverse novità, stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere fino a questo momento. Vediamo come stanno le cose, dunque, a poche settimane da un altro articolo che, sul nostro magazine, ha portato alla vostra attenzione una situazione simile, anche perché ci aspetta un upgrade particolarmente significativo secondo quanto raccolto oggi 18 settembre.

Concentriamoci sui server Fortnite per la Stagione 4 attualmente fermi: anticipazioni sull’aggiornamento per nuova season

Quali sono le informazioni attualmente disponibili, a proposito dei server Fortnite fermati in vista dell’uscita della Stagione 4? Tutto in aggiornamento per la season ormai prossima alla distribuzione su larga scala. Per quanto concerne le novità che possiamo aspettarci a breve termine, si parla tanto dell’apparizione di una nuova sostanza sull’isola, vale a dire il Cromo, utile per passare attraverso i muri. In alternativa, i giocatori possono trasformarsi proprio nella suddetta sostanza, in modo da essere meno vulnerabili al cospetto di attacchi.

Da evidenziare che l’aggiornamento con la nuova season focalizzato sull’arrivo del Cromo generi anche un nuovo punto d’interesse, vale a dire il Tempio dell’Araldo. La novità descritta questa mattina dà vita anche a nuove armi, vale a dire il Fucile pesante EvoCromo e il Vampafucile EvoCromo, mentre il nuovo Pass Battaglia consente lo sblocco immediato della skin Paradigma (Realtà-659). Insomma, ci sono tanti elementi da prendere in esame in vista del nuovo upgrade ormai prossimo alla distribuzione.

Del tutto normale, dunque, che i server Fortnite per la Stagione 4 siano in questo momento stoppati, essendo in aggiornamento la season in questione da alcune ore.