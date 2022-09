Continua la messa in onda di Bull 6 su Rai2 il 18 settembre; stasera andrà in onda un nuovo episodio. Nel particolare, vedremo il 6×07 dal titolo Uomo di fiducia.

Ecco la sinossi:

I problemi legali di Bull passano dal professionale al personale quando nuove prove coinvolgono sua moglie, Izzy, nel suo processo per corruzione. Gli sforzi del team TAC per assistere Bull in tribunale sono vanificati dal suo avvocato, che teme di attraversare una linea legale per aiutare il loro capo.

Bull 6 non andrà in onda il 25 settembre, prendendosi così una piccola pausa. La serata, infatti, sarà occupata da NCIS Los Angeles 13 che recupera la mancata messa in onda del 18 settembre con ben tre episodi. Al momento non sappiamo quando dovrebbe tornare Bull 6 su Rai2, ma, salvo variazioni nel palinsesto, l’appuntamento con la serie tv potrebbe essere rimandata al 2 ottobre con l’episodio 6×08.

Nel cast di Bull 6: Michael Weatherly è il Dr. Jason Bull; Geneva Carr è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chester “Chunk” Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danielle “Danny” James; MacKenzie Meehan è Taylor Rentzel; Yara Martinez è Isabella “Izzy” Colón.

Bull 6 è disponibile anche in streaming su Raiplay, che rende fruibile ciascun episodio della serie in diretta in contemporanea con la messa in onda televisiva e on demand per una settimana dopo la trasmissione in prima tv.

Bull 6 è la stagione che mette fine alla serie CBS ispirata alla vita dello psicologo ed esperto in scienze forensi Phil McGraw, conosciuto anche come “Dr. Phil”, diventato negli anni anche un volto televisivo dopo aver esercitato a lungo la professione di consulente di processo. Le vicende personali di Weatherly, accusato di aver tenuto comportamenti molesti sul set e perfino costretto dalla produzione a frequentare dei corsi per migliorarsi, hanno influito non poco sulla scelta di CBS di concludere la serie con la stagione 6.

L’appuntamento con Bull 6 è a partire dalle 22:00; la serie sarà preceduta dallo speciale del TG2 sulle elezioni politiche del 25 settembre.

Continua a leggere su optimagazine.com.