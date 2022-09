Quella dell’attentato a Björk è una delle storie più disturbanti del mondo della musica. In quel 17 settembre 1996 la cantautrice islandese ha già pubblicato i primi due album. Debut (1993) contiene la bellissima Venus As A Boy, ma anche Violently Happy e Play Dead. Fermiamoci su Venus As A Boy, sulla quale torneremo tra poco.

Post (1995), il suo secondo album, è quello più vicino a questa storia. Nella tracklist troviamo Army Of Me, Possibly Maybe e l’iconica It’s Oh So Quiet. Canzoni bellissime, e quando parliamo di Björk sappiamo che si tratta di una garanzia. Come spesso accade, però, i personaggi famosi possono diventare bersaglio di fanatici.

Ricardo Lopez ha 21 anni, e da quando ne ha 17 vive in un antro, un appartamento del Van Buren Plaza di Hollywood nel quale si è rifugiato dopo aver visto sfumare i suoi sogni di diventare famoso. Tra quelle mura Ricardo scopre la sua passione per Björk al punto di considerarla la sua musa ispiratrice. A lei dedica un diario di 803 pagine.

Ricardo è sovrappeso, soffre della sindrome di Klinefelter che gli impedisce uno sviluppo sessuale adeguato, ed è tremendamente insicuro. La sua passione per Björk, però, si trasforma presto in un’ossessione. Succede quando Ricardo scopre, leggendo un numero di Entertainment Weekly, che la sua musa ispiratrice ha iniziato una relazione con Goldie.

Lopez decide di punirla. Registra un vlog, e quelle VHS immortalano il crescendo di follia di quel ragazzo solo e smarrito. In un primo momento pensa di mandarle degli aghi infettati con l’HIV, poi la scelta cade sul pacco bomba. Glielo spedirà, lei lo aprirà e rimarrà uccisa. Nel piano, Ricardo si toglierà la vita per unirsi a Björk in paradiso.

Il vlog immortala i momenti in cui Lopez costruisce la sua macchina di morte. Ricardo, quindi, spedisce il suo pacco. Al suo ritorno si dipinge il volto di rosso e verde, impugna un revolver e si mette di fronte alla telecamera. Nel sottofondo c’è I Remember You, il lato B di Venus As A Boy, che avevamo messo da parte.

Quando I Remember You finisce, Ricardo esclama: “Questo è per te”, infila la canna della pistola in bocca e preme il grilletto. Quando gli agenti arrivano, chiamati dai vicini che lamentano un cattivo odore da diversi giorni, è il 16 settembre 1996. Ricardo si è ucciso il giorno 12.

Il 17 settembre 1996 Scotland Yard, che nel frattempo ha acquisito tutto il materiale video lasciato da Lopez e ha scoperto il suo piano, riesce a rintracciare il pacco bomba destinato a Björk.

Continua a leggere su optimagazine.com