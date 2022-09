Ci sono alcune segnalazioni, a dire la verità molto sporadiche, in merito ad una presunta riattivazione della Carta del docente, stando a quanto ho avuto modo di raccogliere oggi 17 settembre. Si tratta di segnalazioni a mio modo di vedere isolate, che tuttavia evidenziano una situazione in via di definizione per tutti gli insegnanti in attesa di poter accedere nuovamente all’account della propria carta. Ovviamente, con saldo aggiornato dopo il riaccredito previsto proprio questo mese. Insomma, ci sono degli aggiornamenti da portare alla vostra attenzione, dopo il nostro ultimo articolo a tema.

Alcuni chiarimenti sulla riattivazione della Carta del docente oggi 17 settembre con accredito tanto richiesto

Per farvela breve, servono delle precisazioni per quanto concerne la riattivazione della Carta del docente oggi 17 settembre. Se da un lato è vero che ci sono alcune segnalazioni da parte di insegnanti che finalmente vedono il credito assegnato alla carta, al contempo tutti coloro che non riescono a completare il login questo sabato non devono in alcun modo preoccuparsi. Situazione sotto controllo e probabili novità per tutti entro la prossima settimana, visto che la data del 15 settembre per lo sblocco è sempre stata generica, per dare un riferimento vago ai professori sullo sblocco.

Anzi, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, si potrebbe pensare che le segnalazioni di cui vi sto parlando questa mattina possano essere viste come un qualcosa di positivo. Gli sviluppatori non sono immobili ed evidentemente manca poco al riaccredito della Carta del docente in ottica 2023. Ricordo a tutti che la data sia cambiata di anno in anno, motivo per il quale nessuno può darvi certezze con precisione estrema sotto questo punto di vista.

Ancora un po’ di pazienza e tutti potranno usufruire una volta per tutte della Carta del docente, con tanto di accredito spendibile nel 2023. A voi come vanno le cose?

