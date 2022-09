C’è un dettaglio che rischia di fare tutta la differenza del mondo nel passaggio dagli iPhone 13 Pro che abbiamo imparato a conoscere nel 2021, agli iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max. Al di là delle novità in cantiere in casa Apple con il nuovo aggiornamento iOS 16.1, stando alle informazioni portate alla vostra attenzione in queste ore, occorre non perdere d’occhio per alcuna ragione al mondo una questione inerente il comparto hardware dei top di gamma di recente ufficializzati al pubblico.

Cosa cambia con la memoria RAM nello scontro a distanza tra iPhone 14 Pro ed iPhone 13 Pro?

Qual è la principale differenza della memoria RAM tra iPhone 14 Pro ed iPhone 13 Pro? Il report condiviso anche da MacRumors evidenzia in buona sostanza che gli ultimi arrivati presentano il tipo più nuovo e più veloce di RAM LPDDR5 rispetto alla memoria LPDDR4X del precedente ‌iPhone 13 Pro‌.

Ricapitolando, se da un lato i modelli standard e più economici della famiglia iPhone 14 dovrebbero ancora essere dotati di memoria LPDDR4X insieme al chip A15 Bionic, in linea con quanto abbiamo avuto modo di registrare con gli iPhone di fascia alta dello scorso anno, occorre aprire una parentesi per i top di gamma. Cosa comporta il report di oggi 17 settembre? Secondo Apple, l’A16 Bionic nell’‌iPhone 14 Pro‌ offre il 50% in più di larghezza di banda della memoria,

Si tratta di uno step numero che è in linea con l’aumento previsto dal passaggio alla memoria LPDDR5. Insomma, dovrebbe essere evidente e tangibile il passo in avanti garantito dai nuovi iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max in termini di prestazioni. Sia nel raffronto coi modelli standard della loro serie, sia soprattutto nel duello a distanza coi dispositivi più evoluti del 2021. Che idea vi siete fatti in merito?

