L’iPhone è pronto a rinnovarsi: sono stati annunciati in questi giorni alcuni cambiamenti che verranno introdotti con l’aggiornamento ad iOS 16.1, a cominciare da quanto anticipato nei giorni scorsi e che riguarda i proprietari di iPhone mini, XR e 11, che vedranno finalmente sulla schermata principale la percentuale del livello di batteria rimanente. Come riportato da ‘macrumors.com‘, l’annuncio più importante riguarderà gli amanti dello sport, vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.

Un paio di giorni fa, Apple ha annunciato una nuova funzione disponibile al lancio di iOS 16.1, ovvero le Live Activities, disponibili sulla schermata di blocco. Parliamo di notifiche interattive che permettono all’utente di rimanere aggiornato su ciò che accade in tempo reale, direttamente dalla lockscreen. Se, per esempio, l’utente sta seguendo una partita ha la possibilità di vedere il punteggio aggiornato dalla schermata di blocco, senza dover attivare il proprio iPhone. Con il framework ActivityKit si potrà avviare un’attività dal vivo per condividere gli aggiornamenti in tempo reale dall’app scelta.

ARTICOLI CORRELATI

Un’applicazione votata allo sport potrebbe consentire a chi ne fa uso di lanciare un’attività per una partita di calcio dal vivo, i cui dati appariranno direttamente sulla schermata di blocco per tutta la durata del gioco e offrirà a colpo d’occhio gli ultimi aggiornamenti sull’evento, con il punteggio sempre in tempo reale, senza dover perdere tempo. Unico appunto che troviamo nella pagina di anteprima di ‌iOS 16‌, tali attività dal vivo sono considerate come funzioni che non saranno ancora disponibili al lancio di ‌iOS 16‌ e ‌iPadOS 16‌, ma che saranno rilasciate con un ulteriore aggiornamento di ‌iOS 16‌ che arriverà nel corso dell’anno. Al momento, pare che solo negli USA, nella versione beta, attraverso il tasto “Follow” dell’evento che interessa, dopo aver aperto la Apple TV, si può seguire in live time.

Continua a leggere su optimagazine.com