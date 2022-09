Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha dichiarato che Leonardo DiCaprio potrebbe potenzialmente far parte della terza stagione della serie tv coreana. La notizia giunge dopo l’annuncio dell’aumento di budget per la produzione della seconda stagione. Ciò ha aumentato le speranze del regista, che spera così di ampliare il suo cast anche ad attori americani.

La serie vede infatti un cast di soli attori coreani, ma visto il successo che Squid Game ha avuto Oltreoceano, sbancando agli Emmy di quest’anno, il creatore Hwang ha dichiarato di essere aperto a nuove possibilità. Nella conferenza stampa post premiazioni, Deadline riporta che qualora Netflix darà il via libera a una terza stagione, il cast di Squid Game potrebbe cambiare, alludendo alla possibilità di aggiungere attori hollywoodiani. In questa circostanza si è fatto il nome di DiCaprio.

Il divo aveva già contattato Hwang, scherzando con lui su un suo ingaggio nello show. “Forse, se il tempo e se le possibilità lo consentono, dovremmo chiedergli di unirsi al gioco”, ha detto il creatore di Squid Game, che poi ha aggiunto che DiCaprio ha “detto molte volte di essere un grande fan”.

La produzione della seconda stagione della serie dovrebbe iniziare la produzione il prossimo anno, con una data di messa in onda stimata nel 2024. Hwang ha già deciso quali giochi saranno presenti nel sequel, ma non ha svelato quali. Nella prima stagione, il pubblico di Netflix ha potuto assistere al lato oscuro di alcuni dei giochi per bambini più diffusi in tutto il mondo, tra cui “Un, due, tre, stella” e il tiro alla fune.

“Vi prego di non scrivere articoli sui giochi perché il pubblico ha bisogno di provare la suspense e il brivido di ciò che verrà dopo”, ha esortato Hwang nel caso in cui la stampa si lasciasse sfuggire qualche spoiler prima della messa in onda della seconda stagione. Poi, scherzando ha aggiunto: “Se dovessi bere troppo o balbettare, fate qualunque cosa per impedirmi di dare spoiler”.

