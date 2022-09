Amadeus torna su Rai1 ma non con il Festival di Sanremo, o almeno non ancora. Stavolta occupa la prima serata Rai con Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80 e…’90, uno show giunto alla sua seconda edizione. Tantissimi sono gli ospiti di Arena Suzuki su Rai1 il 17 settembre, in differita: lo show non va in onda in diretta ed è già stato registrato qualche giorno da nell’anfiteatro scaligero.

30.000 biglietti venduti per lo spettacolo e 46 artisti tra italiani e internazionali si sono alternati sul palco. Il risultato? Una grande festa all’insegna della musica degli anni ‘60 ‘70 ’80 e…’90, all’insegna di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana con le loro canzoni, sulla bocca di tutti.

Sarà l’occasione per rivedere in TV Gianluca Grignani, protagonista stasera con la sua indimenticabile hit Destinazione Paradiso, ma sul palco ci sarà anche Ornella Vanoni con L’Appuntamento e gli Eiffel 65 con Blue. I Ricchi e Poveri canteranno Sarà Perché Ti Amo e Gloria Gaynor calcherà il palco con I Will Survive.

Di seguito l’elenco degli ospiti e delle canzoni che ascolteremo nella prima delle tre puntate di Arena Suzuki.

Gli ospiti di Arena Suzuki su Rai1 il 17 settembre

GLORIA GAYNOR con “I WILL SURVIVE”

PAUL YOUNG con “LOVE OF THE COMMON PEOPLE”

ORCHESTRAL MANOUEUVRES IN THE DARK con “ENOLA GAY”

RICCHI E POVERI con “SARÀ PERCHÉ TI AMO”

LA BOUCHE con “BE MY LOVER”

RICHARD SANDERSON con “REALITY” (IL TEMPO DELLE MELE)

ORNELLA VANONI con “L’APPUNTAMENTO”

LEROY GOMEZ ­ – SANTA ESMERALDA con “DON’T LET ME BE MISUNDERSTOOD”

MAGGIE REILLY con “MOONLIGHT SHADOW”

EIFFEL 65 con“BLUE (DA BA DEE)”

UMBERTO BALSAMO con “BALLA”

NERI PER CASO con “LE RAGAZZE”

LEEE JOHN ­ – IMAGINATION con “JUST AN ILLUSION”

GIANLUCA GRIGNANI con “DESTINAZIONE PARADISO”