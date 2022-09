Dopo una settimana sulle montagne russe, cambia ancora la programmazione de Il Paradiso delle Signore, la versione daily di successo della famosa serie con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno. I fan hanno atteso tanto prima di ritrovare Vittorio Conti e le sue Veneri e da lunedì, dopo una settimana di repliche, hanno preso il via le nuove puntate. A complicare questa prima settimana, però, ci hanno pensato una serie di eventi storici (vedi morte della Regina Elisabetta ed Elezioni politiche) e questo ha messo un po’ in subbuglio la programmazione.

In questi ultimi giorni Il Paradiso delle Signore è andato in onda poche volte in orario e lo stesso succederà lunedì quando, per lasciare spazio alla diretta dei funerali della Regina Elisabetta II, finirà in panchina. Lunedì 19 settembre Il Paradiso delle Signore non andrà in onda e per questo la Rai ha pensato bene di piazzarlo oggi nel suo pomeriggio con una doppia puntata.

La soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi attende i suoi fan proprio oggi, 17 settembre, su Rai1 dalle 14.00 in poi con un doppio episodio che andrà avanti fino alle 15:30 circa, in prima visione assoluta. In questo modo, la Rai piazzerà gli episodi 5 e 6 recuperando così la puntata che non è andata in onda mercoledì pomeriggio e che non andrà in onda lunedì 19.

Siamo sicuri che queste non saranno le uniche variazioni di palinsesto per la serie soprattutto in vista delle prossime elezioni e degli speciali che le anticiperanno e che le seguiranno ma l’alternativa era quella di far slittare la messa in onda ad ottobre rischiando di lasciare vacante un’importante fascia oraria del pomeriggio di Rai1 (proprio come è successo nel prime time che va avanti ancora a colpi di repliche).