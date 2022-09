La possibilità di modificare i messaggi WhatsApp già inviati è una funzione più che mai attesa per il servizio di messaggistica. Da tempo, sappiamo che gli sviluppatori sono impegnati nel suo sviluppo ma ora abbiamo a disposizione un nuovo dettaglio in questa direzione, grazie al solito ben informato WABetaInfo e la sua instancabile analisi degli aggiornamenti di test.

La versione Android 2.22.20.12 di WhatsApp appena rilasciata presenterebbe la notifica visibile nell’immagine di apertura articolo (naturalmente solo in determinati casi). In particolar modo, il testo riportato farebbe riferimento al fatto di aver inviato un messaggio modificato ma pure della necessità di avere installato l’ultimo aggiornamento del servizio per poterlo visualizzare.

L’indizio è un chiaro segno che gli sviluppatori stanno lavorando di buona lena alla funzione per modificare i messaggi ma è anche vero che non sono ancora note le modalità esatte con cui l’operazione sarà possibile. In pratica non è stata ancora “paparazzata” nessuna immagine che mostri la possibilità di editare quanto già inviato. Non è poi chiaro neanche un secondo aspetto fondamentale, ossia per quanto tempo sarà possibile procedere ad un’eventuale correzione, se solo per pochi minuti o per molto più tempo.

Quanto ancora bisognerà aspettare prima che sia possibile modificare i messaggi WhatsApp? Probabilmente non poco: purtroppo ci siamo abituati a tempi abbastanza dilatati per l’inserimento di nuove feature, soprattutto quelle più importanti. Da parte del team di esperti c’è tutta l’intenzione di rilasciare solo novità sgombre di errori e di bug e la cosa richiede la giusta attenzione. L’implementazione potrebbe giungere dunque entro la fine dell’anno ma è impossibile averne la certezza. Tutto quanto fin qui riportato vale per i dispositivi Android ma, pur in mancanza di segnali per la versione iOS dell’applicazione di messaggistica, anche per gli iPhone. I percorsi saranno di certo paralleli.

