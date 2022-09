Humankind dei Coldplay è chiaramente uno dei pezzi che più funzionano sul palco. Il motivo è tutto nelle atmosfere di questo nuovo estratto da Music Of The Spheres in cui la band di Chris Martin ha esplorato la psichedelia, lo space rock e a alzato l’asticella del repertorio più power pop.

Humankind è infatti un brano esplosivo, di quelli che incendiano le arene grazie a liriche celebrative e ritmo sostenuto. Il nuovo singolo dei Coldplay è disponibile da oggi in rotazione radiofonica.

Le good vibes sono tutte nel testo, in cui viene celebrato il potere della musica e l’importanza di lasciarsi coinvolgere in un momento di leggerezza, più che necessario in questo periodo storico in cui siamo tutti dilaniati dagli strascichi della pandemia del Covid-19 e della guerra in Ucraina.

Quando tutto sembra spegnersi, ecco arrivare la musica. Chris Martin e soci parlano di un DJ che si sente “a una stella di distanza” e che suona “la canzone più strana” con il semplice scopo di divertire le persone. Per questo Martin si concede la leggerezza di sentirsi abitante di un altro pianeta.

Il lancio del singolo Humankind dei Coldplay è accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Stevie Rae Gibbs e James Marcus Haney, registrato durante le quattro date sold out che la band britannica ha portato allo stadio Foro Sol di Città Del Messico.

Una scelta, quella dei Coldplay, per ringraziare il pubblico oceanico che ha incontrato nel corso del tour promozionale di Music Of The Spheres, un felice ritorno sul palco all’insegna della sostenibilità, impegno cui diversi artisti stanno aderendo da diversi anni.

Intanto, i Coldplay sono attesi in Italia nel 2023 con 6 date, 2 a Napoli e 4 a Milano. Il 29 ottobre, invece, in Italia sarà disponibile il concerto-evento in streaming Coldplay: Music of the Spheres – Live Broadcast from Buenos Aires.

Continua a leggere su optimagazine.com

Today I heard the strangest

I heard the strangest song

A DJ a star away is

Playing it to turn us on

My heart started glowing

I feel it inside, it’s flowing

I say I know, I know, I know

We’re only human

I know, I know, I know

How we’re designed, yeah

Oh I know, I know, I know

We’re only human

But from another planet

Still they call us Humankind

Today I had the strangest

Feeling that I belong

Before, I was dying

I feel it inside, now I’m flying

I say I know, I know, I know

We’re only human

I know, I know, I know

How we’re designed, yeah

Oh I know, I know, I know

We’re only human

But from another planet

Still they call us Humankind

Before, I was dying

I feel it inside, now I’m flying

I know, I know, I know

We’re only human

I know, I know, I know

How we’re designed

Oh I know, I know, I know

We’re only human

But we’re capable of kindness

So they call us Humankind