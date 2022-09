Bisogna fare il punto della situazione in casa Apple, soprattutto in ottica aggiornamento iOS 16.1. Tema caldo, se non altro perché iOS 16 ha portato con sé alcune criticità, oltre al fatto che in tanti lamentano consumi eccessivi della batteria. Come se non bastasse, pare sia emerso anche un bug riguardante l’attivazione di nuovi iPhone sotto specifiche reti WiFi, alla luce delle indicazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione questa mattina con un altro articolo. Vediamo come stanno le cose e quali saranno le prossime mosse dei tecnici a medio termine.

Riscontri sull’uscita per l’aggiornamento iOS 16.1 dopo i recenti problemi occorsi con il primo upgrade

Insomma, quali sono i presupposti che si sono venuti a creare a proposito uscita per l’aggiornamento iOS 16.1 dopo i recenti problemi denunciati da diversi utenti in possesso di un iPhone compatibile? Apple non ha in alcun rallentato i lavori in termini di sviluppo, se non altro perché la la prima versione di questo sistema operativo per iPad ed iPhone non convince in pieno. Dunque, siamo già proiettati verso iPadOS 16.1 e l’altro upgrade per il mobile, con tempistiche più ristrette di quanto si potrebbe immaginare allo stato attuale.

Allo stato attuale, l’ipotesi più probabile è che l’upgrade per tablet, insieme all’aggiornamento iOS 16.1, possa essere rilasciato contemporaneamente, probabilmente in ottobre. Quindi è doveroso aspettarsi che la beta di iOS 16.1 duri circa un mese, dopo l’esordio di queste ore di cui tutti parlano. Del resto, tra problemi da risolvere e nuove funzioni attese è inevitabile che Apple sia sotto la lente di ingrandimento oggi come oggi.

Tempistiche, quelle relative all’uscita del nuovo aggiornamento iOS 16.1, citate anche da Mac World. Nel frattempo potrebbero esserci versioni software concepite per la correzione di bug più piccoli, come nel caso di iOS 16.0.1.