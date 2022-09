Da oggi 16 settembre, gli iPhone 14 Amazon come quelli in vendita sullo store Apple o presso qualsiasi altro rivenditore fisico e online. vengono consegnati a tutti coloro che li hanno già preordinati da venerdì 9 settembre. Allo stesso tempo, chi ha preferito attendere questo momento per procedere alla transazione potrà farlo subito, ma tenendo in considerazioni i tempi di spedizione dei diversi modelli. In alcuni casi, l’attesa è del tutto irrisoria, in altri invece è più che importante.

Per quanto riguarda l’iPhone 14 Amazon di base, l’esemplare (in tutte le sue versioni di memoria e colorazioni) è quello per il quale non si dovrà attendere nulla o quasi. Effettuando una simulazione in queste ore, in effetti, la data di consegna del dispositivo è quella del 20 settembre, dunque martedì prossimo. Considerando il weekend appena iniziato, si tratta di una consegna più che nella norma. Per correttezza, va segnalato che, accanto all’iPhone 14 standard, c’è anche l’iPhone 14 Plus ma quest’ultimo è ancora in preordine e non verrà venduto ufficialmente prima del giorno 7 ottobre.

Dopo l’analisi dei tempi di consegna degli iPhone, meglio chiarire che per gli iPhone 14 Pro Amazon la storia è ben diversa. Nessun modello, almeno al momento di questa pubblicazione, è in pronta consegna, con tempi di spedizione che partono almeno da 2 settimane. I primi esemplari della serie premium non arriveranno prima del giorno 6 ottobre e particolari combinazioni di colori e capacità di memoria verranno consegnate (appunto) anche dal 20 ottobre in poi.

Le informazioni fin qui condivise per lo store Amazon, confermano una tendenza già in parte ipotizzata sui mercati di tutto il mondo. I modelli iPhone 14 Pro hanno fatto breccia più di quelli iPhone 14 e iPhone 14 Plus. In molti sono disposti a sborsare una cifra più alta ma per beneficiare della migliore tecnologia possibile per il processore, la fotocamera, ma anche per innovazioni importanti come quella ella Dynamic Island.

