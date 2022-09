Il cast de Il Collegio è pronto a conquistare il pubblico di Rai2 visto che alla messa in onda manca sempre meno. La nuova stagione del docureality di Rai2 prenderà il via il prossimo 27 settembre con la voce narrante di Nino Frassica e i nuovi protagonisti pronti a conquistare il proprio diploma, ma ci riusciranno davvero tutti? Ad alzare il velo sul cast della nuova edizione sono proprio i profili ufficiali che hanno rilasciato una serie di video in cui i ragazzi si sono raccontati e hanno risposto alle domande ‘da provino’ che hanno già portato a casa migliaia di like.

Il cast de Il Collegio andrà indietro nel 1958 con tutto quello che questo significa in termini di materie, attività e argomenti trattati. La location sarà ancora il convitto Regina Margherita di Anagni ma chi sono i giovani collegali?

I ragazzi quest’anno saranno suddivisi in due classi e dietro i banchi troveremo Alessia Bruscia, 14 anni; Elisa Angius, 15 anni; Alessandro Bosatelli, 14enne; Sofia Brixel, 16enne di Chiavari; Davide Cagnes, 17enne di Montebelluna (Treviso); Mattia Camorani, 15enne di Faeza (Ravenna); Davide Di Franco, 16enne di Bisceglie; Marta Maria Erriquez, 16enne di Venaria Reale; Apollinaire Manfredi, aka “Apo”, 15enne originario del Congo; Tommaso Miglietta, 14enne leccese; Zelda Nobili, 15enne di Trieste.

Nel cast de Il Collegio classe 1958 troveremo anche Alessandro Orlando, 17enne di Torre Annunziata; Mattia Patanè, 16enne di Riposto; Gabriel Rennis, 16enne di Ostia; Samuel Rosica, 14enne pugliese; Priscilla Savoldelli, 15enne di Gandino; Giada Scognamillo, 17 anni; Damiano Severoni, 16enne di Tivoli; Luna Tota, 15enne; Giulia Wnekowicz, 14enne.