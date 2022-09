Una situazione singolare e forse senza precedenti in casa Apple, quella che si è venuta a creare in questi giorni, considerando il fatto che le prime consegne degli iPhone 14 in Italia e nel resto del mondo potrebbero essere caratterizzate da alcuni problemi imprevisti connessi al nuovo aggiornamento iOS 16. Sono noti specifici bug per il pacchetto software di recente lanciato sul mercato dal produttore americano, come del resto abbiamo avuto modo di evidenziare in queste ore con un altro articolo apparso sul nostro magazine, ma un malfunzionamento in particolare legato all’attivazione di nuovi prodotti scegliendo una rete WiFi potrebbe investire i nuovi arrivati.

In uscita i nuovi iPhone 14 con problemi inerenti l’aggiornamento iOS 16 legati all’attivazione dei modelli

Provando a scendere maggiormente in dettagli, Apple ha confermato che un bug riguardante l’aggiornamento iOS 16 sia in questo momento sotto investigazione. Stando alle prime informazioni riportate da MacRumors sotto questo punto di vista, sembra che Apple stia già lavorando ad una soluzione, puntando tutto su iOS 16.0.1. Fonti interne all’azienda affermano che “c’è un problema noto per iOS 16 che potrebbe influire sulle attivazioni dei dispositivi su reti Wi-Fi aperte”. Per risolvere il problema, Apple afferma che i clienti devono selezionare “Connetti a Mac o PC con iTunes”.

Insomma, una strada alternativa c’è e la menzione degli iPhone 14, nell’ambito di un bug che coinvolge il nuovo sistema operativo, non è casuale. Coi primi modelli appena commercializzati ed in consegna, infatti, è inevitabile che la stragrande maggioranza dei modelli destinati all’attivazione a breve termine siano proprio quelli della serie 2022.

Al contempo, esiste un documento interno con il quale Apple comunica ai nuovi clienti ‌iPhone 14‌ e ‌iPhone 14 Pro‌ che “iMessage e FaceTime potrebbero non completare l’attivazione” fino a quando non avranno aggiornato i loro nuovi iPhone ad iOS 16.0.1. Insomma, siamo già al livello successivo rispetto ad iOS 16.