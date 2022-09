Buon prezzo quest’oggi su Amazon per le AirPods 3 con custodia di ricarica Lightning, un accessorio di stampo Apple che è immediatamente disponibile sul famoso sito di e-commerce con consegna gratuita. Se avete necessità di acquistare auricolari di qualità, sicuramente affidarsi ai prodotti Apple può essere la soluzione migliore e su Amazon è possibile spesso trovare qualche prezzo più conveniente, come quello di quest’oggi per le AirPods di terza generazione con custodia di ricarica Lightning.

Alcuni dettagli sull’offerta per AirPods 3 disponibile da oggi 16 settembre in Italia con Amazon

Insomma, non solo AirPods Pro sul nostro magazine. Approfondendo maggiormente l’offerta si può notare come questi accessori Apple possano essere acquistati al prezzo di 209 euro, certo non una cifra bassa, ma parliamo di un prodotto di ultima generazione e soprattutto di grande qualità. La disponibilità è immediata sul sito di e-commerce e la spedizione è chiaramente gratuita. Vista però la cifra di un certo spessore, Amazon garantisce anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, il che potrà permettere a più utenti di riuscire ad acquistare queste AirPods di terza generazione con custodia di ricarica Lightning.

Andando più nello specifico delle caratteristiche tecniche di tali auricolari, in primis bisogna segnalare l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa per metterti al centro della musica. Non presentano il design con il gommino in silicone, quindi sono taglia unica, ma facilmente adattabili a qualsiasi orecchio. Ritroviamo su queste AirPods di terza generazione con custodia di ricarica Lightning anche il sensore di pressione per controllare la riproduzione multimediale e le chiamat.

Sia questi auricolari che la custodia di ricarica sono resistenti all’acqua ed al sudore, quindi non c’è il rischio di creare problemi se si ha intenzione di usarle quando piove o in acqua. Con carica al massimo si può arrivare anche a 30 ore totali i ascolto. Un prodotto di qualità ad un buon prezzo e con tutti i vantaggi che ne derivano acquistandolo su Amazon.