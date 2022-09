Quest’oggi, venerdì 16 settembre, troverete in super offerta le fantastiche Samsung Galaxy Buds Live (nella versione italiana), gli auricolari True Wireless open-type senza tappi In-Ear disponibili su Amazon all’imperdibile prezzo di 69,99 euro (invece di 84,99 euro di listino) e nelle due colorazioni Mystic Blue e Red. Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce , la disponibilità è immediata e se siete clienti Prime la consegna è gratuita e senza ulteriori costi. Vediamo quali caratteristiche tecniche offre agli utenti.

Con le Samsung Galaxy Buds Live potrete godere di suoni ampi e spaziosi, proprio come se li steste ascoltando dal vivo e, grazie al design open-type senza cuscinetti In-Ear ed alle prese d’aria, la sensazione di avere le orecchie tappate è ridotta al minimo. Con la cancellazione attiva del rumore potrete eliminare i rumori esterni e concentrarvi solo su ciò che state ascoltando. L’ANC, inoltre, consente il passaggio delle frequenze alte, come ad esempio il suono della voce umana. Gli auricolari del colosso sudcoreano sono dotate di 3 microfoni che migliorano la qualità della voce durante le chiamate. L’accelerometro ottimizza il segnale vocale filtrando i rumori esterni e concentrandosi sulla vostra voce. Inoltre, la profondità dei bassi è migliorata grazie allo speaker da 12mm e ad un canale dedicato alle basse frequenze.

Grazie alla batteria da 60mAh per ogni auricolare ed a quella da 472mAh della custodia, le Samsung Galaxy Buds Live vi accompagneranno per l’intera giornata (con soli 5 minuti di ricarica avrete un’altra ora di riproduzione musicale). Il microfono delle cuffie è sempre attivo e potrete richiamare Bixby in ogni momento con la vostra voce per controllare il meteo, riprodurre musica, inviare un messaggio etc. Con la “Modalità gioco“, che troverete nel menù Labs nell’app Galaxy Wearable, si andrà a migliorare la latenza audio durante i giochi. Insomma, questo e tanto altro lo troverete a bordo di questi fantastici auricolari In-Ear oggi in offerta su Amazon.

