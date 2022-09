La data in cui sarà possibile inoltrare la domanda per il bonus 200 euro per autonomi è sempre più vicina. Di certo oramai, dalla settimana prossima, sarà possibile far partire la propria procedura, visto che più passaggi necessari sono stati appena effettuati o lo saranno molto presto.

Lo scorso 12 settembre, la Corte dei Conti ha dato la sua autorizzazione al bonus 200 euro per autonomi ed era questo l’ok definitivo tanto atteso per consentire pure la pubblicazione del decreto specifico sulla Gazzetta Ufficiale. Quest’ultimo step è davvero atteso nel brevissimo tempo, nel giro anche solo di poche ore.

Visto quanto riportato, la data del 20 settembre già menzionata in un precedente approfondimento viene confermata anche dall’ADEPP, ossia dall’associazione che riunisce le casse previdenziali private. Proprio dal prossimo martedì si dovrebbe già poter inoltrare la propria domanda di bonus 200 euro autonomi, visto che i vari enti professionali sono già pronti per ricevere le istanze dei loro iscritti. Per quanto non siano giunte informazioni dettagliate relative agli iscritti alla gestione separata da parte dell’INPS, è più che probabile che ci si uniformi allo stesso appuntamento.

Sempre secondo ADEPP, le casse private saranno pronte a ricevere le richieste per tempo e poi provvederanno al controllo dei requisiti minimi per il rilascio del contributo (tra questi c’è quello che prevede un reddito per l’anno 2021 non superiore ai 35.000 euro). Va infine precisato che i fondi a disposizione per il contributo dovrebbero essere sufficienti per coprire tutte le richieste pervenute alle casse e all’INPS. Pure per questo motivo, non ci sarà nessun click day: per quanto le domande verranno processate secondo l’ordine cronologico, ci sarà tempo fino al prossimo 30 novembre per presentarle anche con un po’ più di calma.

