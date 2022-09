Il trailer di Station 19 6 ricorda al pubblico che la serie drammatica sui pompieri di Seattle sta per tornare in onda, il 6 ottobre su ABC, insieme al dramma medico Grey’s Anatomy, da cui è nato come spin-off.

Il trailer di Station 19 6 mostra le prime immagini inedite della nuova stagione. Nei frammenti contenuti nella clip, la squadra è impegnata sul campo per soccorrere una donna coinvolta in un incidente d’auto, ma poco dopo la situazione precipita. L’allerta meteo per un tornado si rivela insufficiente ad evitare le conseguenze del violento evento climatico: quando la furia del vento travolge la città, spazza via l’intero veicolo con la donna a bordo, che sembra completamente sparito. Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) e il capitano Sean Beckett (Josh Randall) affrontano quest’emergenza insieme ai loro colleghi.

Il trailer di Station 19 6 mostra infatti come Andy sia tornata come tenente in caserma, dopo aver dimostrato la sua innocenza nel finale della quinta stagione. Nelle immagini si scorgono anche Robert Sullivan (Boris Kodjoe), Theo Ruiz (Carlos Miranda) e Maya Bishop (Danielle Savre). Immancabile anche Ben Warren (Jason George), principale personaggio di raccordo con la serie madre Grey’s Anatomy, in cui è apparso per la prima volta.

Ecco il trailer di Station 19 6: la première di stagione è fissata per il 6 ottobre su ABC e Hulu, subito prima del debutto di Grey’s Anatomy 19. In Italia entrambe le serie prodotte dalla ShondaLand di Shonda Rhimes sono attese nel catalogo di Disney+ già quest’autunno, ma non è stata ancora ufficializzata una data di debutto.

