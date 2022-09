Il dramma poliziesco britannico L’Ispettore Dalgliesh debutta in prima tv in Italia il 16 settembre, in onda coi primi due episodi su Sky Investigation e in streaming su Sky. Si tratta di un altro titolo di discreto successo di Acorn TV, stavolta ambientato negli anni Settanta.

L’Ispettore Dalgliesh è basata sui romanzi di PD James e ogni storia è adattata in due episodi: il protagonista del titolo è incarnato da Bertie Carvel, che interpreta un enigmatico e intuitivo capo investigatore della polizia alle prese con indagini rompicapo. La serie è girata in Irlanda del Nord e viene distribuita in decine di paesi nel mondo.

Ecco le trame de L’Ispettore Dalgliesh per i primi due episodi in onda il 16 settembre dalle 21.10 sul canale 114 di Sky dedicato ai gialli e ai polizieschi: la prima stagione è composta da 6 episodi in totale, che saranno trasmessi da Sky Investigation ogni venerdì fino al 30 settembre.

Gennaio 1975. Una studentessa di una scuola per infermiere muore durante un esperimento. L’ispettore capo Dalgliesh e il detective Masterson indagano.

Una nuova morte inspiegata contribuisce a complicare l’indagine di Dalgliesh alla scuola infermieristica, rimettendo in discussione tutto.

L’Ispettore Dalgliesh è stata rinnovata per una seconda ed una terza stagione: Sebastian Cardwell, vice direttore dei contenuti della Paramount nel Regno Unito, ha commissionato un doppio rinnovo per la serie, sottolineando come si sia “rivelata incredibilmente popolare tra i nostri spettatori e sono lieto di lavorare di nuovo con New Pictures per portare in vita ancora più storie dai romanzi polizieschi di PD James“.

