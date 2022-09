Non possono essere per nulla negati i problemi watchOS 9 con Spotify. Chi utilizza il proprio Apple Watch per lo streaming musicale sta incappando in seri errori nella fruizione dei contenuti, proprio a seguito dell’aggiornamento. La situazione è talmente grave che la stessa Spotify ha dato dei suggerimenti utili per stare lontani dai malfunzionamenti, almeno per chi può ancora farlo.

In pratica, quello che accade a più user è che, dopo l’installazione di watchOS 9 sul proprio dispositivo, a causa di un bug, si assisterebbe alla continua interruzione dello streaming sull’orologio. Non a caso dunque ma con cognizione di causa, il team di Spotify avrebbe mandato una mail chiara e semplice ai suoi clienti con l’invito a non aggiornare il proprio Apple Watch all’ultimo aggiornamento. La misura è da considerarsi valida almeno fino a quando Apple non avrà posto rimedio all’anomalia. Sempre il team di esperti non ha mancato di segnalare anche una soluzione per tutti coloro che hanno già sperimentato i problemi post update: a questi ultimi viene suggerito di scaricare i contenuti sull’orologio e dunque procedere alla loro fruizione in modalità offline. Si tratta di certo di un rimedio ben poco comodo ma almeno funzionale nell’immediato.

Considerando che i problemi watchOS 9 con Spotify si verificano sia nel caso di connessione Wi-Fi che di quella con la SIM mobile, c’è da scommettere che il bug analizzato non sia trascurabile. In attesa di una risoluzione ufficiale per tutti al malfunzionamento, è giusto precisare che Apple ha già rilasciato la prima beta di watchOS 9.1 e questa sembrerebbe superare la difficoltà descritta. I tempi per la disponibilità dello stesso firmware definitivo non sono noti ma Apple avrà di certo tutta l’intenzione di non far attendere i suoi clienti per offrirgli la migliore esperienza possibile. Insomma, l’attesa potrebbe essere minima,

