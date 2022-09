Can Yaman dice addio all’Italia, almeno per ora. Con un lungo post rilasciato qualche ora fa sui social, l’attore turco ha annunciato un nuovo progetto che lo terrà lontano dal nostro Paese dopo questi anni passati qui tra lavoro e gossip, ma cosa è successo? Niente paura, i fan italiani non hanno niente da temere riguardo al loro rapporto con l’attore turco, semplicemente Can Yaman continua a coltivare il suo sogno di essere cittadino del mondo e dopo essere stato qui in Italia e averci regalato Viola come il Mare, in onda alla fine del mese su Canale5, adesso si lancerà in un nuovo progetto in inglese.

Lui stesso sui social ha annunciato il suo addio all’Italia con la promessa di tornare quando dovrà occuparsi dei progetti in cui si è impegnato ma non vi è alcun riferimento all’annunciata serie Sandokan che doveva vederlo protagonista. Al momento non ci è dato sapere cosa ne sarà di questo progetto ma, intanto, Can Yaman sui social chiede sostegno ai fan:

“Avrò bisogno della vostra vicinanza: per me finisce un’era, ma ne inizia un’altra! Però prima di andarmene, vi regalo “Viola Come Il Mare” , so che potrò contare sulla vostra attenzione e spero possa piacervi cosi come è piaciuto a me. Io devo fare un altro passo importante per realizzare il mio sogno: essere cittadino del mondo”.

Per quanto riguarda il suo nuovo progetto Can Yaman non dice molto ma parla di sei mesi molto intensi che lo metteranno a dura prova:

“Nei prossimi 6 mesi sarò impegnato a Budapest per le riprese di una serie molto particolare per tanti aspetti… È un’emozione grande, sarà un’esperienza dura ed estenuante, non sarà un ruolo semplice… Mi aspetta un periodo intenso durante il quale dovrò essere disciplinato e concentrato: e lo sarò”.

Ecco il post integrale pubblicato qualche ora fa sui social:

I fan italiani avranno modo di vederlo prossimamente a Verissimo insieme a Francesca Chillemi proprio per lanciare Viola come il Mare ma anche nella prima puntata di Amici 2022.