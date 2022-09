Al via le riprese di Avetrana Qui non è Hollywood firmata Disney. Il titolo della serie, destinata a creare scalpore, richiama alla mente quei momenti folli che hanno seguito la scomparsa e poi il ritrovamento del cadavere di Sarah Scazzi. Orde di paparazzi e giornalisti piazzati davanti alle case dei protagonisti di questa intricata vicenda hanno cambiato la vita degli abitanti di Avetrana che adesso torneranno sotto i riflettori ad opera di Disney+ela sua serie.

Le riprese di Avetrana Qui non è Hollywood sono già iniziate in Puglia per la regia di Pippo Mazzapesa (lo stesso di Ti Mangio il Cuore) e serviranno per mettere insieme le vicende dal 26 agosto del 2010, giorno in cui la 15enne Sarah Scazzi sparirà nel nulla, fino al ritrovamento del suo cadavere in fondo ad un pozzo. La serie è ispirata alla narrazione di “Sarah: la ragazza di Avetrana”, il libro scritto da Carmine Gazzanni e Flavia Piccinni.

Il 21 febbraio 2017 la Cassazione ha riconosciuto come colpevoli di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione Cosima Serrano e Sabrina Misseri che nella serie firmata da Disney+ saranno interpretate da Vanessa Scalera, l’attrice protagonista della fiction di successo Imma Tataranni, e da Giulia Perulli. A loro si uniranno: Imma Villa nei panni di Concetta Serrano, mamma di Sarah, Giancarlo Commare de Il Paradiso delle Signore che interpreterà Ivano Russo, e Anna Ferzetti nei panni della giornalista Daniela.

Avetrana Qui non è Hollywood andrà in onda in quattro puntate da 50 minuti per la piattaforma Disney+ e sarà caratterizzato dal diverso punto di vista dei personaggi coinvolti: quello di Cosima, quello di Sarah (Pala), di Sabrina Misseri (Perulli) e di Michele Misseri (Paolo De Vita). La produzione è firmata da Groenlandia, che dallo stesso testo aveva già realizzato la docuserie per Sky intitolata Sarah: La Ragazza di Avetrana.