Come vedere X Factor 2022 in streaming e dove? Serve l’abbonamento a Sky per vedere il canale Sky Uno che trasmette in diretta la nuova edizione del talent show. Una giuria rinnovata e novità alla conduzione: X Factor 2022 parte giovedì 15 settembre e verrà trasmesso anche in chiaro, ma in differita. Chi sono i giudici di X Factor 2022.

Come vedere X Factor 2022 in streaming in diretta? Si può accedere allo streaming di Sky, se abbonati alla piattaforma ma c’è un’alternativa: è NowTV. L’abbonamento a NowTV permette infatti la visione di canali a pagamento e tra questi figura proprio Sky Uno, che trasmetterà X Factor 2022 in diretta.

Quanto costa l’abbonamento a NowTV per X Factor 2022

Quanto costa l’abbonamento a NowTV per X Factor 2022? in realtà molto poco, rispetto ai costosi abbonamenti di Sky. C’è da dire, però, che NowTV offre anche minor scelta di canali e contenti. Se ciò che vi interessa, però, è seguire solo ed esclusivamente la nuova edizione di X Factor, non resta che scegliere il pacchetto economico con rinnovo mensile, ossia il Pass Entertainment.

L’abbonamento NowTV Pass Entertainment costa 9,99 euro al mese e consente la disdetta in qualsiasi momento. Serie TV, Show e programmi dedicati ai bambini e ragazzi è ciò di cui è possibile usufruire con questo abbonamento. Non è incluso lo sport che invece richiede l’abbonamento Pass Sport disponibile per la sottoscrizione con uno sconto del 50% sul sito ufficiale di NowTV.

Il Pass Entertainment è però sufficiente per la visione di X Factor 2022 ed è disponibile anche nella versione 4 mesi al prezzo di 29,90 euro se sottoscritto entro il 3 ottobre. Lo sconto è pari al 25% sul prezzo finale con rinnovo mensile.

X Factor 2022 in streaming in chiaro

X Factor 2022 in streaming sarà disponibile anche in chiaro, ossia sui canali che consentono la visione senza pagamento di abbonamenti. La replica di X Factor sarà trasmessa infatti il mercoledì della settimana successiva su TV8, disponibile al canale 8 del digitale terrestre e in streaming.

