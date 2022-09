Da pochissimi giorni a questa parte è ufficiale l’arrivo sul mercato di iOS 16, ma a quanto pare dobbiamo proiettarci già verso l’aggiornamento iOS 16.1. Il motivo è banale, in quanto nella serata di mercoledì ha visto la luce la prima beta che fa tornare alla ribalta il delicato tema della percentuale della batteria da mostrare a bordo di alcuni iPhone. Come stanno le cose? Effettivamente, come riportato di recente con altri articoli, in tanti si sono detti perplessi per la mancata apparizione di questa funzione, ritenuta basilare ed indispensabile nell’ambito dell’utilizzo quotidiano del proprio device.

Attraverso l’aggiornamento iOS 16.1 vedremo la percentuale batteria su altri iPhone: gli ultimi riscontri

Come riportato da fonti autorevoli del calibro di MacRumors, dunque, attraverso il rilascio del nuovo l’aggiornamento iOS 16.1, avremo la possibilità di toccare con mano la percentuale batteria a bordo di altri iPhone. Per farvela breve, subito dopo il rollout di iOS 16 questa funzione non includeva iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone XR o iPhone 11, ma secondo diverse testimonianze l’andazzo pare stia cambiando con la beta di cui tutti parlano da alcune ore a questa parte. Anche qui in Italia, a testimonianza del fatto che Apple abbia prestato ascolto alle lamentele del pubblico.

A tanti non è chiaro per quale ragione si sia arrivati a questo punto. Fondamentalmente, la percentuale della batteria non era presente sugli iPhone con ‌‌Face ID‌‌‌ in seguito al rilascio di iOS 15 per una ragione ben precisa. Mi riferisco, nel dettaglio, alla mancanza di spazio su entrambi i lati della tacca che ospita l’hardware della fotocamera TrueDepth.

La situazione è cambiata di recente con il design aggiornato di ‌iOS 16‌ di Apple, che a conti fatti aggiunge il livello specifico della batteria. Tuttavia, solo l’aggiornamento iOS 16.1, con la sua prima beta, ha esteso il discorso ad alcuni modelli fino a questo momento fuori dai giochi.