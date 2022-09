Dopo un’attesa durata più del previsto rispetto agli standard del produttore, da oggi possiamo finalmente parlare del tanto invocato aggiornamento di settembre per i possessori di un Samsung Galaxy S20 in Europa. Il timore è che possa contenere gli stessi bug che hanno rallentato la diffusione dello stesso firmware per il Samsung Galaxy S22, ragion per cui potrebbe essere saggio attendere qualche giorno prima di procedere con la sua installazione. Entro il fine settimana, non a caso, la situazione dovrebbe essere più chiara sull’impatto avuto dal firmware verso questa serie.

Riscontri sul nuovo aggiornamento di settembre in distribuzione sul Samsung Galaxy S20 in Europa

Periodo intenso per il device, considerando anche i test relativi al tanto atteso upgrade impostato su One UI 5.0, come vi abbiamo riportato nel recente passato tramite altri articoli. Allo stato attuale, sia le varianti LTE che 5G dei telefoni stanno ricevendo il nuovo aggiornamento di sicurezza. Come spesso avviene in queste circostanze, i Paesi europei sono e saranno i primi ad avere accesso a questo pacchetto software, in attesa che ci siano le prime segnalazioni anche dagli utenti che hanno scelto questa serie qui in Italia.

Secondo le prime informazioni riportate da SamMobile, pare a patch di sicurezza di settembre 2022 inclusa in questo aggiornamento abbia il compito di assicurare agli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S20 la correzione di oltre due dozzine di vulnerabilità, per quanto concerne la loro sicurezza. In aggiunta ed in linea puramente teorica, pare che l’aggiornamento sia in grado di includere correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo.

Staremo a vedere quali saranno le prime impressioni da parte degli utenti che avranno modo di testare il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S20, ormai in distribuzione in alcuni Paesi europei.