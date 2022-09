La Porta Rossa 3 potrebbe anticipare la data di messa in onda. L’attesa terza stagione della fiction di Rai2 con Lino Guanciale e Gabriella Pession è stata confermata diverso tempo fa, dopo l’uscita del secondo ciclo di episodi nel 2019.

La Porta Rossa 3 sarebbe dovuta andare in onda nel corso del 2023, ma ora stando alle indiscrezioni di Gente sembra che verrà trasmessa molto prima. La data indicata dal giornale è infatti il 28 ottobre 2022, in prima serata su Rai2.

Si tratta ovviamente di voci di corridoio che al momento non hanno trovato nessuna conferma. Se ciò verrà reso ufficiale, gli spettatori non dovranno attendere molto per vedere le nuove vicende di Leonardo Cagliostro.

Per quanto riguarda la trama de La Porta Rossa 3, le anticipazioni rivelano che Vanessa (personaggio interpretato da Valentina Romani) si troverà in Slovenia per completare i suoi studi universitari, ma non la vedremo più interagire con il commissario Cagliostro (Lino Guanciale). Preoccupata, la madre di Vanessa, Eleonora, contatterà proprio lui rintracciarla. Purtroppo Vanessa sta passando un periodo bruttissimo, ed è circondata da energie negative che impediscono alla madre di mettersi in contatto con lei. Altrove, Anna (Gabriella Pession) lascerà Triste alla volta di Siena con la piccola Vanessa, nella speranza di ricominciare da zero.

Per quanto riguarda gli altri personaggi: la poliziotta Stella (Elena Radonicich) che dopo essersi presa un periodo di riflessione con Paoletto (Gaetano Bruno), sparirà senza lasciare traccia. Paoletto si metterà sulle sue tracce, temendo che le sia successo qualcosa di grave. Questo giustificherebbe il perché sia scomparsa e nessuno riesca più a rintracciarla.

L’uscita de La Porta Rossa 3 anticipata ad ottobre potrebbe essere una mossa di Rai2 per contrastare la concorrenza di Mediaset. Infatti sotto quella data, Canale5 manderà in onda ancora Viola come il Mare, uno dei titoli forti della prossima stagione televisiva, con Francesca Chillemi e Can Yaman. Inoltre, la data coincide con un’altra fiction Rai di Lino Guanciale, ossia Sopravvissuti. In questo modo, l’azienda di Viale Mazzini sfrutterebbe al meglio la Guanciale-mania.

