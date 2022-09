Per fortuna i sondaggi WhatsApp sembrano essere sempre più vicini. Non è la prima volta che si parla della funzione ma, nell’ultima beta 2.22.20.11 per i dispositivi Android è comparso (per la prima volta) il pulsante che fa riferimento proprio al nuovo strumento.

L’immagine di apertura articolo è stata condivisa dal noto informatore WABetainfo e mostra esattamente da dove si dovrà partire per richiamare uno o più sondaggi WhatsApp. L’icona che rappresenta un generico istogramma è presente nella scheda che consente la condivisione di contenuti multimediali. Accanto alla possibilità di inviare un’immagine, un video, una scheda contatto, la propria posizione e ancora un audio sarà presto possibile anche selezionare un sondaggio. Attraverso il percorso ora a noi noto dovrebbe magari essere possibile scegliere tra un’indagine già pianificata o crearne una nuova. Ciò lascia anche presagire che per costruire un questionario da zero, ci potrebbe anche essere una seconda strada.

La beta che include il riferimento ai sondaggi WhatsApp è quella pensata per i dispositivi Android. Per quanto non se ne abbiano tracce, non c’è dubbio che gli stessi test siano ora in corso anche per gli iPhone. Una volta in uso, proprio i sondaggi potrebbero venire incontro ad una serie di esigenze nei gruppi. Quando si vorrà conoscere un’opinione su un argomento specifico, si potrà far partire un’indagine anche molto dettagliata: in effetti sembra proprio che per ogni domanda prescelta potranno esserci fino a ben 12 risposte possibili. Non è ancora chiaro se, all’interno delle conversazioni collettive, potranno essere solo gli amministratori a far partire i sondaggi o anche i membri semplici.

I sondaggi WhatsApp potrebbero arrivare entro la fine dell’anno, oramai lo sviluppo della funzione sarebbe a buon puto per il suo rilascio definitivo.

