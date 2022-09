Poche ore fa il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento alla One UI 4.1.1 per il Samsung Galaxy Z Flip 3. Quest’oggi è stato divulgato un altro upgrade per lo smartphone pieghevole. Questa volta, l’aggiornamento porta la patch di sicurezza di settembre 2022.

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’ultima release per il Samsung Galaxy Z Flip 3 porta il firmware alla versione F711BXXS2CVHF. Il nuovo software è stato lanciato in Europa e tutti i Paesi della regione dovrebbero iniziare a riceverlo entro i prossimi giorni. Gli altri mercati globali potrebbero ricevere l’aggiornamento entro un paio di settimane. Secondo la documentazione di sicurezza dell’OEM asiatico, la patch di sicurezza di settembre 2022 risolve 24 vulnerabilità della privacy riscontrate a bordo degli smartphone e dei tablet Galaxy. Il nuovo aggiornamento potrebbe anche apportare correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del Samsung Galaxy Z Flip 3 (cosa ben accetta da tutti).

Se possedete il device e vivi in ​​Europa, potete iniziare a cercare il nuovo aggiornamento e installarlo sul vostro esemplare seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Ricordate di verificare la percentuale di carica residua della batteria prima di procedere all’installazione (dovrete evitare che il telefono si spenga mentre è in corso l’aggiornamento) e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare all’occorrenza (il processo non li cancellerà a prescindere, ma durante potreste incappare in qualche problema che richiederebbe di ricorrere ad un hard-reset di emergenza, cosa che rimuoverebbe ogni dato a bordo senza possibilità di ritorno in mancanza di una copia di backup). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

