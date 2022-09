Il cast del Grande Fratello vip 2022 finalmente svelato? La conferma ufficiale non c’è ancora ma su internet c’è già quella che sembra essere la lista dei concorrenti della nuova edizione del reality di Canale5. Secondo quanto riporta Davide Maggio sembra che davanti alla porta rossa si presenteranno almeno 23 concorrenti, divisi magari nelle due serate, il 19 il 23 settembre, convinti di rimanere dentro la casa almeno fino al 26 dicembre, ma chi farà part del cast del Grande Fratello Vip 2022?

A varcare la porta rossa saranno personaggi più noti (e molti meno noti), ex conduttori tv, ex tronisti ancora ex e basta, come il caso clamoroso di Antonino Spinalbese (padre di Luna, figlia di Belen Rodriguez). In particolare, nella casa troveremo l’ex volto noto di Bim Bum Bam, Marco Bellavia, il già annunciato Giovanni Ciacci, l’ex de Il Collegio George Ciupilan, l’influencer Sofia Giaele De Donà, l’ex di Taylor Mega dichiaratosi poi gay, Alberto De Pisis, l’ex gieffino Daniele Del Moro, il volto di Forum Edoardo Donnamaria, l’icona trans Elenoire Ferruzzi, l’ex Uomini e donne (e non solo), Antonella Fiordelisi, l’attrice comica Gegia, Charlie Gnocchi, l’annunciata Wilma Goich, Ginevra Lamborghini, la giornalista Sara Manfuso, Carolina Marconi, l’influencer Nikita Pelizon, ex pallavolista e re dei reality, Amaurys Pérez.

A loro si uniranno alcuni volti più noti come Pamela Prati, di ritorno quattro anni dopo il famoso ‘taxi’, uno dei volti più amati di Non è la Rai, Cristina Quaranta, l’ex conduttore del Tg1, Attilio Romita, la conduttrice Patrizia Rossetti e l’ex tronista Luca Salatino.

Al momento Alfonso Signorini non ha svelato tutti i nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip ma siamo sicuri che i tempi sono ormai maturi visto che il cast è già chiuso in albergo per un periodo di quarantena.