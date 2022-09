Dopo lo scorso weekend di pausa, il mondiale di MotoGP è pronto a riaccendere i motori ed a scendere in pista per regalare ulteriori emozioni e spettacolo. L’ultima tappa si è disputata al Misano World Circuit Marco Simoncelli, che ha visto trionfare ‘Pecco’ Bagnaia su Ducati ufficiale e seguito sul podio dal connazionale Enea Bastianini (Ducati) e Maverick Vinales su Aprilia. La Classe Regina, in vista del prossimo fine settimana di gara 16-18 settembre, andrà a tutto gas presso la Ciudad del Motor de Aragón per disputare il Gran Premio di Aragona 2022, in Spagna. A questo punto non ci resta che andare a scoprire insieme il programma e dove vedere la diretta TV e streaming dell’appuntamento aragonese.

Iniziamo nel dare alcuni dettagli relativi alla Ciudad del Motor de Aragón, conosciuta anche come Motorland Aragón, ossia un circuito motoristico che si trova ad Alcañiz, una località appartenente alla comunità autonoma spagnola dell’Aragona. Questo tracciato fu inaugurato nel 2009, è lungo 5,344 m (FIA) e 5,078 m (FIM), si snoda in 18 curve totali e ospita le seguenti categorie del Motorsport: Motomondiale, Superbike e World Series by Renault. L’ultimo tempo record, per quanto riguarda la MotoGP, è stato ottenuto da Franco Morbidelli (su Yamaha YZR-M1) nell’ottobre del 2020, fermando il cronometro su 1’48”089.

Il Gran Premio di Aragòn 2022, in programma dal 16 al 18 settembre prossimo, sarà trasmesso alle ore 14.00 in diretta TV e in esclusiva su Sky, precisamente su Sky Sport MotoGP (canale 208) su Sky Sport Uno; La gara spagnola sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW. Anche su TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre) verrà trasmessa la diretta in chiaro prove, qualifiche e gara di tutte e tre le classi del Motomondiale. Insomma, non ci rimane che augurare buon divertimento a tutti gli appassionati delle due ruote.

Continua a leggere su optimagazine.com