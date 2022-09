Dopo il pensiero dei suoi colleghi, ecco il dissenso di Marracash contro Giorgia Meloni. Il rapper, reduce dalla prima delle sei date milanesi al Forum di Assago del suo Persone Tour, è stato ascoltato dai giornalisti subito dopo il concerto durante una conferenza stampa.

Il 25 settembre, giorno in cui gli italiani saranno chiamati alle urne per le nuove elezioni politiche, è sempre più vicino. Nelle ultime settimane molti sono gli artisti che hanno detto la loro contro la leader di Fratelli D’Italia. Durante la sua campagna elettorale, infatti, Giorgia Meloni ha fatto discutere per alcune sue affermazioni sulle “devianze giovanili” – così ha definito i disturbi alimentari – e su Benito Mussolini. In un nuovo video ha preso le distanze dal fascismo, ma proprio in questo periodo è spuntato un video in cui una giovanissima Giorgia Meloni, invece, si pronunciava a favore del Duce.

Tra gli artisti che hanno lanciato invettive contro la leader di FDI troviamo Giorgia, Levante, Loredana Bertè, Elodie, Fedez e Gemitaiz, ma non si esclude l’intervento di altri cantanti e cantautori.

Ieri sera, mercoledì 14 settembre, mentre sui social infuriava ancora la polemica su Laura Pausini e il suo rifiuto di intonare Bella Ciao, Marracash ha detto la sua sia su Giorgia Meloni che sulla politica in generale.

In primo luogo, il rapper non si sente si lanciare ripetuti attacchi contro i candidati che non gradisce, perché le invettive continue non fanno che scatenare l’effetto opposto:

“A sparare su una singola persona si ottiene esattamente l’effetto contrario, vedi il caso dei molti artisti che hanno fatto campagna attivamente contro la Lega e proprio per questo hanno reso famoso Salvini. Non credo nella diffamazione per buttare giù qualcosa che non mi piace, perché non funziona mai“.

Infine, ecco il pensiero di Marracash contro Giorgia Meloni:

“Detto questo, è un po’ strano che la Meloni, che è una donna, si faccia portavoce di idee così conservatrici, in totale controtendenza con tutto ciò che il movimento femminista ha ottenuto in questi anni. È una bella beffa del destino“.

