Kit Harington è un fan di House of the Dragon. L’attore, ex star de Il Trono di Spade, ha dichiarato ai microfoni di Entertainment Tonight Canada di apprezzare lo spin-off della serie HBO, incentrata sulla famiglia Targaryen. La star ha interpretato il ruolo di Jon Snow nella serie madre.

Anche se non fa parte del nuovo show, ciò non ha impedito ad Harington di sintonizzarsi comodamente dal suo divano di casa per guardare gli episodi come il resto del mondo .

Nell’intervista, l’attore di Eternals ha dichiarato che gli showrunner hanno fatto un “lavoro fantastico” in House of the Dragon.

“Mi sto davvero divertendo”, ha detto Harington a Entertainment Tonight Canada . “Il mio amico Miguel [Sapochnik] lo ha girato, quindi mi sto davvero divertendo. Penso che abbiano fatto un lavoro fantastico. È strano iniziare uno spettacolo completamente nuovo ambientato nello stesso mondo del Trono di Spade”, ha poi ammesso.

La scorsa settimana, è stato annunciato che Sapochnik, avrebbe ridimensionato il suo ruolo in House of the Dragon. Di conseguenza, si dimetterà da co-showrunner e regista . Tuttavia, non se ne andrà completamente dalla serie e continuerà ad essere accreditato come produttore esecutivo.

Il co-showrunner Ryan Condal sarà ora l’unico showrunner della già confermata seconda stagione dello spin-off , mentre il veterano de Il Trono di Spade Alan Taylor interverrà come regista e produttore esecutivo.

Nel frattempo, è stato recentemente rivelato che i vertici boss dello spettacolo House of Dragon hanno già deciso come finirà lo spettacolo.

“Abbiamo un’idea molto, molto precisa di dove vogliamo andare, ma non possiamo dirlo”, ha detto Sapochnik. “Pensa a questo come a uno Star Wars Episodio IV. “Quindi sì, siamo nel mezzo di una storia ricca e piena di altrettanti storie da raccontare ed è un buon punto di partenza”.

Ecco l’intervista video completa a Kit Harington con le sue dichiarazioni su House of the Dragon:

