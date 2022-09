Il taglio delle accise prorogato al 17 ottobre (cosa di cui vi abbiamo parlato in questo articolo) potrebbe non essere sufficiente per tenere efficacemente testa al caro carburanti, che purtroppo continua a pesare con insistenza sulle tasche degli italiani. Il bonus carburante potrebbe senz’altro aiutare ed è, in effetti, previsto: andiamo a scoprire insieme in cosa consiste la misura ed è a chi è rivolta.

Premettiamo che l’indennità non è per tutti, ma solo coloro che usano il proprio mezzo di trasporto per ragioni lavorative (tassisti, corrieri, camionisti, etc.) e per i dipendenti di talune società che parteciperanno all’iniziativa statale. Nel primo caso, i cittadini che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per lavoro riceveranno il bonus carburante se dispongono di una propria sede o filiale in Italia. Il contributo non arriverà automaticamente, ma bisognerà farne richiesta attraverso il sito dell’Agenzia delle Accise – Dogane e Monopoli.

ARTICOLI CORRELATI

La domanda può essere inoltrata dal 12 settembre, con validità fino ai 30 giorni successivi. Potrete accedere al portale attraverso SPID, CIE o CNS. Nel secondo caso, il bonus carburante può essere erogato senza obblighi, fino a 200 euro, nella busta paga dei dipendenti, direttamente dalla propria azienda (non occorre rientrare in una specifica soglia reddituale o rispondere ad alcun requisito: sarà l’azienda che deciderà di aderire o meno all’iniziativa). Non sarà quello che tutti gli italiani si auguravano di ottenere, ma il bonus carburante sarà comunque utile alle due categorie sopra menzionate, che potrebbero anche essere le più esposte quando c’è da mettere mano al portafoglio per il rifornimento del proprio veicolo. Di più non è stato possibile fare, fermo restando la proroga del taglio delle accise al 17 ottobre, altra cosa da apprezzare e che magari si sta dando per scontata.

Continua a leggere su optimagazine.com