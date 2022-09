Continua a calare un po’ alla volta il prezzo su Amazon per quanto riguarda lo Xiaomi Mi Band 7, fitness tracker di ultima generazione che può essere utile nel monitorare la propria attività fisica e non solo. Se si ha intenzione di puntare su un braccialetto fitness, sicuramente questo Xiaomi Mi Band 7 può fare al caso vostro, anche perché rispetto al suo approdo sul mercato si ritrova ad un prezzo molto più interessante.

Dettagli sull’offerta Amazon per l’acquisto di Xiaomi Mi Band 7 a partire da oggi in Italia

Ancora un rilancio, dunque, dopo quello della scorsa settimana. L’offerta odierna di Amazon per questo braccialetto fitness riguarda lo sconto del 10% applicato sul prezzo da listino di 59,99 euro, ciò significa che il costo finale è di 53 euro. Un piccolo calo che potrebbe a questo punto far gola a qualche utente desideroso di avere finalmente tra le mani un device di questo genere. Si tratta di un prodotto di ultima generazione che, rispetto ai modelli precedenti, può contare su un comparto tecnico di maggior rilievo ed anche per questo si giustifica il prezzo più alto.

Attualmente c’è disponibilità immediata su Amazon per questo Xiaomi Mi Band 7 con consegna piuttosto rapida nel giro di pochi giorni. Parliamo tra l’altro dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. A questo punto è bene inoltrarci nelle specifiche tecniche di questo Xiaomi Mi Band 7. Spazio ad un display AMOLED da 1,62 pollici con la possibilità di scegliere tra oltre 100 quadranti dinamici.

Chiaramente però a rendere interessante questo fitness tracker è la sua capacità di analizzare il massimo consumo di ossigeno, parliamo di un aspetto chiave nella fisiologia dell’esercizio e un importante indicatore della capacità aerobica del corpo umano. Non manca poi il monitoraggio continuo del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Come tutti i fitness trackers anche lo Xiaomi Mi Band 7 si occupa di tenere costantemente sotto controllo la frequenza cardiaca e permette di monitorare l’andamento del sonno. Infine si può scegliere tra oltre 110 attività sportive per allenarsi.

