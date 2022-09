Delitti in Paradiso 11 torna in onda su Rai2 giovedì 15 settembre dopo la pausa durata un paio di settimane: si riparte da metà stagione, col quinto episodio, trasmesso in prima visione assoluta per l’Italia.

La programmazione di Delitti in Paradiso 11 si era interrotta su Rai2 dopo l’episodio dell’addio alla detective sergente Florence Cassell, con l’uscita di scena dell’attrice Joséphine Jobert per la seconda volta nella storia della serie (aveva già lasciato il cast nell’ottava stagione) e ora riparte con la seconda parte di stagione.

Delitti in Paradiso 11 ricomincia nella programmazione di Rai2 passando dal mercoledì (ora occupato dal docu-reality Nudi per la vita) al giovedì sera. Si riparte con l’episodio dal titolo Un amore malato, in onda il 15 settembre dalle 21.20: ecco la trama.

Una giovane cantante, giunta sull’isola per ritrovare se stessa, viene trovata morta a seguito di uno shock anafilattico da aspirina. Dalle indagini, emerge che si è trattato di un omicidio.

Delitti in Paradiso 11, nella nuova collocazione del giovedì sera su Rai2, è seguito dalla serie britannica Professor T. Nel quinto episodio della prima stagione, dal titolo Sophie sa, il protagonista indaga sull’omicidio di una donna, la cui figlia Sophie, affetta da sindrome di Down, afferma di conoscere l’assassino: alla polizia non le credono, così il professore la prende sotto la sua protezione. A seguire, torna in prima visione il poliziesco Ultima Traccia: Berlino, col quarto episodio della settima stagione, dal titolo Deragliamento: Klaus Gärtner viene ricattato dopo la morte di una ragazza, spinta da qualcuno sotto un treno della metropolitana guidato da lui, e spetta a Radek e ai suoi colleghi dell’Unità scoprire la verità.

Sia Delitti in Paradiso 11 che Professor T e Ultima Traccia: Berlino sono disponibili anche in streaming su Raiplay.

