Va giù il prezzo del nuovo Apple Watch SE 2022, modello Sport con dimensione cassa da 40mm, con la funzionalità GPS + Cellular e nel colore Mezzanotte. Quest’oggi, giove 15 settembre, troverete questo fantastico orologio intelligente, appena annunciato, ancora perfino in pre-ordine (uscirà domani 16 settembre) su Amazon al prezzo di 309 euro (invece di 359 euro di listino). Il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce e potrete scegliere due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili di 61,80 euro ognuna. Insomma, si tratta di un’occasione da non farsi assolutamente scappare, perché di sicuro terminerà in fretta. Detto ciò, andiamo a dare insieme un’occhiata alle principali specifiche tecniche.

L’Apple Watch SE 2022 da 40mm (GPS + Cellular) è dotato di sensori potenti per ricevere più informazioni sulla vostra salute e sul vostro benessere, insieme a funzioni innovative per la sicurezza ed a modalità indispensabili per rimanere in contatto. L’orologio integra un processore dual-core S8 SiP, più veloce del 20% per garantire prestazioni ancora più scattanti. Il retro della cassa è stato rivisitato: infatti, adesso è stato realizzato con un inedito processo che va a ridurre l’impatto ambientale di più dell’80%. La cassa in alluminio è 100% riciclata. Tra le diverse ed utili funzionalità troviamo la resistenza ai liquidi (con l’orologio smart del colosso di Cupertino potrete nuotare senza pensieri), oltre alla registrazione di decine di allenamenti nell’app ridisegnata. È possibile guardare in tempo reale i dati delle vostre performance durante i work-out guidati in Fitness+.

Offerta Apple Watch SE GPS + Cellular, Cassa 40 mm in alluminio color... Con la connettività cellulare rimani in contatto con chi vuoi, anche...

Ascolta o sincronizza musica, podcast e audiolibri

Grazie alla connettività cellulare potete rimanere in contatto con chi desiderate, anche se non avete con voi il vostro iPhone. Con Apple Watch SE 2022, disponibile ancora in pre-ordine al prezzo di 309 euro, potete ascoltare o sincronizzare musica, podcast e audiolibri, rispondere a chiamate e messaggi direttamente dall’orologio. Tra le funzioni avanzate per la sicurezza vi sono: “Rilevamento cadute”, SOS emergenze2 e “Rilevamento incidenti”.

Continua a leggere su optimagazine.com