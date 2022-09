Una Cara Delevingne irriconoscibile è apparsa in un video divenuto in poco tempo virale sui social. L’attrice e modella sta facendo preoccupare i fan dopo i fotogrammi che la mostrano in abiti trasandati, barcollante e in apparente stato di alterazione all’esterno dell’aeroporto di Los Angeles. Per il momento la modella non ha rilasciato dichiarazioni.

La notizia è stata ripresa dai tabloid internazionali e dai fan, che sui social stanno commentando le immagini preoccupanti dell’attrice e modella. Per il momento non è dato sapere cosa sia successo. Daily Mail riporta che la modella ha festeggiato i suoi 30 anni a Ibiza e un’amica, intercettata dalla redazione, ha riferito che Cara Delevingne stava bene e si stava divertendo.

Poco dopo, la modella avrebbe iniziato a comportarsi in modo strano. Il momento cruciale, che è finito al centro dei video condivisi sui social media, vede Cara Delevingne arrivare all’aeroporto di Los Angeles in compagnia del suo autista, sdraiata sui sedili posteriori, per raggiungere – si presume – l’aereo privato del rapper Jay-Z.

La modella sarebbe arrivata in ritardo di 2 ore, sarebbe salita a bordo dell’aereo e dopo 45 minuti avrebbe deciso di scendere. Per questo sarebbe rimasta fuori dall’aeroporto in uno stato che appare alterato, mentre parla al telefono.

Tra le ipotesi più accreditate, la modella sarebbe stata invitata a lasciare l’aereo proprio per via del suo stato di alterazione. Il 12 settembre l’attrice e amica di Cara, Margot Robbie, ha fatto visita all’abitazione della modella a West Hollywood per poi essere fotografata, una volta lasciata la residenza, in un forte stato di preoccupazione.

I tabloid riportano che da giorni Cara Delevingne non mangia né avrebbe cura della sua igiene personale. Per questi motivi e per le immagini presenti sui social, i fan sono preoccupati e si domandano cosa sia successo all’attrice e modella.

