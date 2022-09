Blake Lively è incinta. Contro ogni pronostico e ogni tipo di sogno (almeno da parte dei fan), l’attrice star di Gossip Girl si è presentata con il pancione dopo settimane di assenze sui social. L’annuncio, se così possiamo definirlo, è arrivato sul tappeto rosso al Forbes Women in Power Summit di New York qualche ora fa.

Ecco le foto scattate sul red carpet e finite sui social oggi:

Blake Lively e Ryan Reynolds stanno allargando la loro famiglia e presto ce ne sarà un quarto che si unirà a James, che adesso ha 7 anni, a Inez, che ne ha cinque di anni, e Betty che ne ha 2. In tempi non sospetti i due non hanno nascosto la loro voglia di avere tanti figli e una famiglia molto proprio come quella da cui vengono entrambi.

Blake Lively ha quattro fratelli mentre il marito Ryan Reynolds ne ha tre, fino a dove arriveranno loro? Lively e Reynolds hanno deciso di proteggere la privacy della loro famiglia, scegliendo di non mostrare le foto dei loro figli sui loro social media per permettere ai loro figli di crescere normalmente come hanno fatto loro: “Ryan ha avuto un’educazione piacevole e normale e vogliamo che i nostri figli abbiano la stessa vita normale che abbiamo avuto noi. Non vogliamo mai privarli di ciò che abbiamo, perché ci sentiremmo davvero egoisti”.

I due sono pronti a vivere ancora la loro vita ‘normale’ spuntando ogni tanto con una novità, come quella di oggi, che in pochi attimi fa il giro del mondo. Proprio nei giorni scorsi si era parlato del loro rapporto in occasione della dedica che Rynolds aveva fatto alla moglie per il suo compleanno. Al momento nessuno dei due ha commentato la notizia della gravidanza sui social.